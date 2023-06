Joe Abrigo sobre su salida de Coquimbo: "No tenía relación con el técnico"

El volante Joe Abrigo decidió salir de Coquimbo Unido por una falta de continuidad y comunicación absolutamente rota con el entrenador Fernando Díaz, con un cuadro capitalino de Primera División y con acción internacional como su más probable destino.

"No me siento feliz cómo debería estar. No es algo que quiera hablar ahora, quiero hablarlo más tranquilo; en un tiempo más, cuando ya pase esto. Quizás en la semana voy a hablarlo" indicó al diario El Día.

El referido medio puntualizó que el volante ofensivo ya se despidió de trabajadores del club y algunos compañeros. "Me llevó bien con ellos, no tengo problemas con ninguno", indicó. Además, puso en duda la sorpresa del cuerpo técnico por su salida, ya que en su opinión "quizás no es tan así".

También repasó su desacuerdo con el DT "Nano" Díaz, que los llevó a un intercambio de declaraciones por la falta de minutos de Abrigo tras su reestreno luego de meses parado por una larga lesión. "No tenía relación con el técnico. No podía tener algún sentimiento con eso, si nunca hubo", expresó el aún jugador "pirata".

Según detalló El Día, el deseo de Abrigo es completar este fin de semana sus exámenes médicos en Santiago para acercarse a Palestino, de acuerdo al nombrado periódico. Ninguno de los elencos involucrados se ha referido al tema, por lo que aún no está completamente cerrada su salida de los aurinegros.

Durante su tercer paso por el equipo, Joe jugó 30 partidos y anotó 14 goles entre 2022 y el presente 2023.