Joe Abrigo tras dura lesión: En el camarín el llanto fue mucho peor

El volante ofensivo de Coquimbo Unido Joe Abrigo vivió un dramático momento el pasado fin de semana en el duelo O'Higgins luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles, en una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por nueve meses.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el goleador del elenco pirata contó detalles de lo que vivió en esos primeros minutos tras la lesión.

"En primera instancia me vio el cuerpo médico del club y me dijeron que es un corte del tendón de Aquiles, pero este lunes me revisaron en la clínica Meds en Santiago y tengo que esperar los resultados finales para ver cómo sigue la recuperación", contó Abrigo.

"Yo quiero lo más conveniente para mi salud, lo principal es que todo salga bien y ponerme a punto. Me pilló en un momento personal muy bueno y esto me pone triste", añadió.

"Me di cuenta de inmediato, sentí ese sonido como que se rompe una tabla al lado de uno, como que me pegaron una patada muy fuerte y quedé mirando para atrás. Le pregunté a un rival ¿cómo me pegaste? Me respondió que me pegué solo. Ahí me di cuenta que me habia roto algo. Empecé a mover el pie pensando lo peor, que me había fracturado el tobillo, todos me vieron con cara de asustado porque sabía la magnitud de la lesión", contó.

Reconoció que "me largué a llorar porque se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Esto de volver a lesionarme y que sea grave. Tenía rabia, impotencia y en el camarín el llanto fue mucho peor".