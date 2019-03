Mauricio Pinilla está en condiciones de debutar el fin de semana con Coquimbo Unido

Todo indica que el delantero nacional Mauricio Pinilla podrá debutar este fin de semana en Coquimbo Unido, esto debido a que el atacante se encuentra en condiciones físicas de ser considerado para el choque ante Everton por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

El ex Universidad de Chile no ha podido ser considerado por el entrenador Patricio Graff en las primeras dos fechas del torneo, aunque su esperado estreno se podrá dar en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En declaraciones entregadas a Diario el Día, el futbolista advirtió que "estamos con la ansiedad de querer debutar lo antes posible, aunque hay que ser consecuentes con la cantidad de meses que estuve parado".

"Pido un poco de paciencia a la gente que debe entender que llevo mucho tiempo parado y me estoy preparando para que vean la mejor versión de Mauricio Pinilla y no estar en un 50 o 60 por ciento para que digan que todavía no está bien", agregó.

Coquimbo Unido recibirá el domingo a Everton a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.