¿No ha recibido ofertas? La versión de Coquimbo sobre la posible partida de Luciano Cabral

La teleserie de Luciano Cabral resultó más larga que Elif. El drama turco más extenso de la televisión al parecer será sobrepasado con la historia del talentoso volante de Coquimbo Unido y su futuro profesional.

En horas de ayer se informaba que Cabral fue comprado por el Grupo Pachuca y que "viajará directamente a México para incorporarse a su nuevo club". Sin embargo, en radio ADN se pusieron en contacto con el club pirata y aseguraron nadie se puede hacer de los derechos del futbolista sin pasar por el club.

Goal of the Week: Luciano Cabral doesn't mess about. ⚽️🔥#Football #Goals #Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/5qFCkzstjg