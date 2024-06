¿Se va o no? Coquimbo se pronunció por supuesta partida de Luciano Cabral a Everton

Una gran bomba en el Campeonato Nacional significó una versión que indicó que Luciano Cabral dejará Coquimbo Unido para irse a Everton, entregada por el periodista César Luis Merlo.

No obstante, desde el elenco coquimbano salieron inmediatamente a pronunciarse sobre el hecho.

Luciano Cabral no se va a Everton ni a ningún club chileno

El gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, desmintió esta información, señalando en Bolavip: "Yo ya no sé que más hacer. El señor Cabral tiene una cláusula de salida que no es normal, no es que el jugador pueda pagarla e irse. Tiene que llegar una oferta al club que tenemos que analizarla y luego bajarla a Cabral".

"Comprenderán que que se vaya a cualquier club del medio local es un daño al interés de Coquimbo Unido. Por ende no se irá a ningún club chileno. Eso es imposible. Si llega una oferta de un club extranjero, vamos a estar lamentablemente obligados a analizarla", añadió.

También dijo que: "Un requisito es que la oferta sea seria, de un club formal y no cause daño a los intereses de Coquimbo Unido".

Finalmente, expresó: "Esa es la situación de Luciano Cabral. No hay otra. todos estos ruidos 24 horas antes de un partido, me llaman profundamente la atención".