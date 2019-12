Cristiano Ronaldo: Cuando me retire quiero reanudar mis estudios y actuar en una película

El astro portugués de Juventus, Cristiano Ronaldo, reveló sus planes para el futuro una vez que se retire del fútbol, durante la entrega de los premios Globe Soccer Awards en Dubai.

El jugador lusitano, que obtuvo el galardón al mejor jugador por sexta vez, aseguró que "cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme".

"Porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película", añadió.

Sobre a qué edad piensa colgar los botines, "CR7" afirmó que "en el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento. Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años ".