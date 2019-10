Cristiano Ronaldo: El 90 por ciento de mi éxito es mantener la condición física

El delantero portugués Cristiano Ronaldo contó alguno de los secretos que lo mantienen en la elite del fútbol mundial y confesó que buena parte de su éxito en las canchas es gracias a su estado físico, el cual cuida meticulosamente a lo largo de la semana y desde los 11 años.

"Yo sabía que tenía mucho talento, pero decidí que iba a trabajar más duro que todos. Empecé a escabullirme del dormitorio por la noche para hacer ejercicio. Me hice más grande y más rápido", contó el delantero en entrevista con el youtuber "ChrisMD".

"El 90 por ciento de mi éxito es mantener la condición física. Tienes que cuidarte a ti mismo. Si no te cuidas, nadie te ayudará", añadió CR7.

Explicó que lo principal es tener una rutina: "No hago gimnasio todos los días porque si no estaría cansado en los partidos. La vida es encontrar los balances. Lo importante es entrenar de manera inteligente. No es la cantidad, sino la calidad", comentó Ronaldo, quien basa su dieta en verduras y pescado, aminorando el consumo de carne.

No obstante, confesó que algunas veces mantiene un "permitido", el cual suele disfrutar con sus hijos para que la rutina no se haga tan aburrida: la pizza.