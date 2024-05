Cristiano Ronaldo fue escogido como el mejor jugador europeo de la historia

La revista británica FourFourTwo publicó una lista con los 100 mejores jugadores europeos de la historia. El líder del ranking es Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, y que comandará a su selección en su sexta Eurocopa este año.

El astro que brilló en equipos como el Manchester United y el Real Madrid, superó a figuras históricas como Zidane o Paolo Maldini. El Bicho suma 33 premios individuales a lo largo de su carrera y 35 a nivel colectivo.

El ranking de la revista comenzó con una declaración de los creadores: "Inevitablemente, algunos jugadores estarán mal clasificados -al menos para los ojos de una persona- pero al fin y al cabo, la belleza está en los ojos del que mira".

El listado que una breve descripción de las carreras de los futbolistas, tiene a otros como a Lev Yashin (19°), Ferenc Puskas (11°), Manuel Neuer (23°), Andrea Pirlo (34°) o a Karl-Heinz Rummenigge.

David Beckham (52°) es otro de los que aparece en el ranking, Fabio Cannavaro (66°), Andriy Shevchenko (80°), Zlatan Ibrahimovic (79°), Claude Makelele (87°), Francesco Totti (82°). El futbolista que cierra la lista es quien recientemente anunció su retiro del fútbol, Toni Kroos.

