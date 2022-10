Cristiano Ronaldo fue relegado a entrenar con la sub 21 de Manchester United

El portugués Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo de Huracán en Manchester United. Luego de la última polémica que protagonizó al no haber entrado en el duelo contra Tottenham por Premier League, fue relegado a entrenar con la sub 21 del club de Old Trafford.

Según consignó Sport, el luso tuvo que integrarse a las prácticas de la reserva de los "Diablos Rojos", a modo de sanción por la actitud que mostró en aquel encuentro frente a los "Spurs", donde se marchó a camarines sin haber tenido minutos y antes del pitazo final.

Además, "CR7" también recibirá un castigo importante en lo económico por lo sucedido, el cual según recoge el citado medio rondea las 750 mil libras, lo que equivale a casi 850 mil dólares.

Así, Cristiano no vive su momento más feliz con Manchester United, habiendo sido excluido también de la nómina con la que su equipo se medirá a Chelsea este fin de semana en la Premier League inglesa.