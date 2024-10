Cristiano Ronaldo llegó a su gol 906 en la goleada del Al Nassr frente a Al Orubah en la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en la Liga Saudí, liderando el Al Nassr a una contundente victoria de 3-0 sobre el Al Orubah. Con una actuación destacada, el astro portugués no solo se lució en el campo, sino que también se acercó a su emblemática meta de los 1000 goles.

El primer gol fue precisamente de Ronaldo, al minuto 17, desde el punto penal, alcanzando así su tanto número 906 en su carrera. Este logro lo mantiene en la búsqueda de esa mágica cifra que pocos futbolistas han conseguido.

Además de anotar, CR7 mostró su faceta de asistente. En el minuto 29, habilitó a Sadio Mané para el 2-0, demostrando su visión de juego y capacidad de contribuir al equipo más allá de su edad.

El tercer gol llegó en la segunda mitad, nuevamente de la mano de Mané, quien selló la goleada y aseguró los tres puntos para el Al Nassr. Con este triunfo, el equipo se coloca en la tercera posición de la liga árabe, a solo un punto del líder.

Con 14 puntos conseguidos, el Al Nassr se mantiene en la lucha por el título, aunque con un partido menos que su rival más cercano, el Al Hilal. La competitividad está al rojo vivo en la liga saudí.

El próximo desafío para Ronaldo y su equipo será ante el Al Shabab, seguido de un encuentro importante en Irán contra el Esteghlal en la Liga de Campeones de Asia. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente podría afectar este último partido.

