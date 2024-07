Cristiano Ronaldo se suma a la fiebre del pádel con un ambicioso proyecto para el 2025 en Lisboa

Cristiano Ronaldo ha encontrado una nueva pasión: el pádel. Aparte de disfrutarlo jugando con sus amigos, el atacante se adentra en el mundo empresarial con un ambicioso proyecto que revolucionará el pádel en Portugal.

A Cristiano se le ve frecuentemente en la pista azul, jugando con amigos y familiares. Recientemente, estuvo en la cancha con Miguel Paixão, su viejo compañero del Sporting de Lisboa.

Paixão ahora trabaja en la expansión de la marca CR7. Juntos probaron la BullPadel Pearl, la nueva pala diseñada por Bea González, una jugadora profesional de pádel española que actualmente ocupa la 5° posición del ranking.

Pero el ex Real Madrid no solo se queda en el ámbito recreativo; también está incursionando en el negocio. Está desarrollando un proyecto llamado 'Ciudad del Pádel' en Oeiras, cerca de Lisboa. La inversión para este complejo es de 5 millones de euros.

La Federación Portuguesa de Pádel anunció que el proyecto será gestionado por Lusofinanca Lda y CR7, S.A. Felipe de Botton, exrepresentante del Banco Sabadell, será el accionista mayoritario del consorcio.

Este proyecto tiene el potencial de elevar el perfil del pádel en Portugal, que está ganando reconocimiento en el viejo continente, como se evidenció en el reciente Campeonato de Europa.

