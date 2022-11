Cristiano Ronaldo y su éxito: Soy una fruta apetitosa que todo el mundo quiere morder

Este miércoles vio la luz otra parte de la última entrevista que concedió el futbolista Cristiano Ronaldo, quien además de confesar haberse sentido traicionado por Ten Hag y por el Manchester United comentó su éxito y la fama que tiene entre los hinchas de todo el mundo.

Fue así como dejó una divertida reflexión que no pasó desapercibida: "¿Por qué soy el ser más seguido del planeta? Yo también me lo pregunto. ¿Por qué yo y no otro?", dijo el portugués.

"Para ser honesto, no es solo porque juegue muy bien al fútbol. Yo creo que soy carismático. Ah bueno, y ser guapo, que también ayuda", bromeó.

"Para ser sincero, el motivo no lo sé. Pero sí soy carismático. Soy una fruta apetitosa, una fruta que todo el mundo quiere morder, no sé cómo lo dicen en inglés. Digamos que soy una fresa", terminó reflexionando entre carcajadas.