Cristiano vivió incómodo momento junto a Conor McGregor en evento de boxeo en Arabia Saudita

El boxeo acaparó la atención este fin de semana con el evento realizado en el Kingdom Arena de Riad en Arabia Saudita, velada en la que hubo presencia de estrellas del deporte mundial como Cristiano Ronaldo y el irlandés Conor McGregor, con quien el futbolista luso pasó un incómodo momento.

Tanto el astro portugués y jugador de Al Nassr como el peleador irlandés de UFC compartieron la primera fila de asientos con el asesor de la Corte Real saudí Turki Alalshikh, en una jornada que hubo importantes nombres del pugilismo como Anthony Joshua y Deontay Wilder,.

La situación que evidenció la incomodidad de "CR7" ocurrió cuando McGregor arribó a la arena y se sentó a la derecha del seleccionado portugués, entablando una larga conversación con Alalshikh, quien se encontraba al otro lado, quedando el goleador entre medio sin tener lugar en el diálogo.

Luego de aquel momento, McGregor bromeó con Cristiano al comparar los relojes de ambos, situación que las risas del exReal Madrid y Manchester United para distender el ambiente.

🇸🇦 Conor McGregor and Cristiano Ronaldo sit next to each other in Riyadh at the Joshua VS Wallin, Wilder VS Parker event. pic.twitter.com/NGE7KAWF2F