Cristiano volvió a referirse a Messi: Me ha convertido en un mejor jugador y viceversa

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es siempre motivo de consulta para alguno de los dos cuando son entrevistados, y esta vez fue el portugués quien tuvo palabras de elogio para el argentino.

"No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa. Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él", comentó CR7 en Italia, donde espera por su estreno en la temporada 2019-2020 con Juventus.

"Realmente admiro la carrera que ha tenido y, por su parte, ya ha hablado de la decepción cuando dejé España porque apreciaba la rivalidad. Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el básquet, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1", añadió.

"Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años", completó.