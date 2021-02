El espectacular regalo que recibió Cristiano Ronaldo en el mes de su cumpleaños

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo sigue festejando los 36 años que cumplió este mes de febrero, y en las últimas horas mostró el sensacional regalo que recibió de la marca Nike.

A través de sus redes sociales, el jugador de Juventus subió un video en el que se ve revisando el presente, el cual resultó ser el nuevo modelo de las "Air Force One", personalizadas por el mismo atacante luso.

Este diseño de la prenda apareció por primera vez en 1982, y al día de hoy fue evolucionando para ser utilizada en varias disciplinas deportivas, también en el ámbito urbano.

Cristiano además anunció que las Air Force One se lanzarán al mercado el próximo 22 de febrero, teniendo un costo de 117 dólares aproximadamente.

Thank you for the endless love and support! To celebrate my birthday month, my gift back to you is the opportunity to customize your own CR7 AF1 with #NikeByYou.⭐



Launching Monday, February 22, but you can start designing NOW: https://t.co/ahCFbRixof

#CR7byYou #TeamNike pic.twitter.com/OAYW1y7dym