Entrenador de Manchester United criticó a Cristiano Ronaldo: Debería marcar más goles

Ralf Rangnick, entrenador de Manchester United, criticó a Cristiano Ronaldo y dijo que "debería marcar más goles", pero que el problema es general del equipo.

"Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente", señaló el alemán.

"Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas", agregó el ex RB Leipzig.

El astro portugués sufre su peor racha sin anotar con 5 partidos consecutivos, algo que no le ocurría desde 2013.

El equipo, que recibirá a Southampton, no ha ganado en ninguno de sus dos últimos partidos contra Middlesbrough, de la Championship, y Burnley, colista de la Premier League.