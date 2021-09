Grupo feminista protestó en el debut de Cristiano Ronaldo con mensaje en el cielo

Un grupo de mujeres feministas "boicoteó" este sábado el debut de Cristiano Ronaldo con Manchester United en Old Trafford, con una pancarta en contra del portugués.

El hecho se relaciona con una acusación de violación del portugués por parte de la estadounidense Kathryn Mayorga, quien afirmó que el hecho ocurrió en junio de 2009.

"Cree en Kathryn Mayorga", fue el mensaje que se vio en un avión que sobrevoló el mítico estadio inglés.

Cristiano Ronaldo regresó al club inglés tras 12 años y se estrenó con dos anotaciones en la goleada 4-1 sobre Newcastle.

