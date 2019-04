Hijo de Cristiano Ronaldo fue campeón y goleador del Torneo Marítimo junto a la sub 9 de Juventus

Este sábado, la sub 9 de Juventus se coronó campeón del Torneo Maritimo Centenario en Portugal, con el hijo de Cristiano Ronaldo como gran figura, quien además terminó como goleador con 25 tantos en ocho partidos.

Cristiano Ronaldo Jr, quien llegó esta temporada a Italia junto a su padre, consiguió su primer título en las divisiones inferiores de la "Vecchia Signora", luego de que su equipo derrotara a Atlético de Madrid en la gran final, con el menor portugués como estandarte, a pesar de no marcar.

Tras el encuentro, se pudo ver al pequeño acompañado de su abuela Dolores (madre de Cristiano), quien en todo momento acompañó a su nieto y participó de las celebraciones de la corona de los turineses.

Maritimo Centenario #Under9

vs CSM China 26-0

vs AD Camacha 15-1

vs Barreirense Bruno Freitas 1-0

vs Juventude de Gaula 10-0

vs CSM Amir 11-0

Quarti vs Andorinha 5-0

Semifinale vs Zainadine 7-0

Finale vs Atletico Madrid 1-0 dcr

Tufaro miglior giocatore

Dos Santos capocannoniere pic.twitter.com/5HSTpM7fr8