La importante decisión que tomó Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dio luces sobre lo que será su futuro en el fútbol y adelantó que sucederá con su carrera en un par de años más.

En una entrevista con el canal de televisión portugués Now el astro lusitano reconoció que espera jugar "en dos o tres años", y que, por el momento, quiere seguir jugando con Portugal en los siguientes partidos de la Liga de Naciones.

"No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr. Estoy feliz en este club, también me siento bien en este país. Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar", declaró.

