Madre de Cristiano Ronaldo se emocionó hasta las lágrimas con jornada goleadora de su hijo

Dolores Aveiro, madre del delantero portugués Cristiano Ronaldo, fue captada llorando de emoción en Old Trafford tras el doblete de su hijo en el 4-1 de Manchester United sobre Newcastle por la cuarta fecha de la liga inglesa.

"La mamá de Ronaldo detrás de mí después de que él anotara, mi corazón no puede soportarlo", publicó el usuario en Twiiter @Ambo_91.

El ex Juventus tuvo este sábado su reestreno oficial con el club, al que volvió después de 12 años tras su salida a Real Madrid en 2009.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm