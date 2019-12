Modelo rusa confesó que Cristiano Ronaldo la contactó por Instagram y que lo ignoró

Cristiano Ronaldo probó suerte hace un tiempo con la modelo rusa Viktoria Odintcova y le fue pésimo. Según reveló la joven de 26 años en una entrevista, el astro de Juventus la contactó en una ocasión a través de redes sociales y ella ni siquiera le respondió.

Odintcova, con cinco millones de seguidores en Instagram, contó que por ese medio la han contactado diferentes estrellas de los deportes y una de ellas fue "CR7".

"Eso pasó, él (Ronaldo) incluso me escribió. Fue hace mucho tiempo. Me dijo "Hola ¿Cómo estás?". Luego borré el mensaje y no le respondí", sostuvo, según consignó el medio británico The Sun.

"Por supuesto que no le di la chance. Vamos, conozco a otras mujeres a las que él también le escribió, así que entendí enseguida: chao y borrar", agregó.

Odintcova además reveló que el multicampeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton es cercano a ella, aunque lo considera en la "friend zone".

"La persona más famosa en mi lista de contactos es Lewis Hamilton. La última vez que me mandó un mensaje fue el 15 de noviembre, para saludarme en mi cumpleaños. Somos amigos, solo nos escribimos y llamamos de vez en cuendo. El está en la friend zone".

También, dijo, "estoy en contacto con Neymar, porque el es amigo de Lewis, así que lo conocí a través de él. Entiendo que Neymar es un tipo normal, y nos mandamos mensajes por Instagram".

Según The Sun, Ronaldo no ha hecho comentarios sobre las palabras de Odintvoca.