"Quiero terminar mi carrera con dignidad": La frase del pasado que persigue a Cristiano

Los coletazos del fichaje de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita siguen apareciendo, y fue una frase del pasado del propio jugador portugués la que lo comenzó a rondarlo en las últimas horas.

El luso sorprendió al haber elegido Medio Oriente como un nuevo destino de su carrera a sus 37 años, por lo que en las redes sociales recordaron las declaraciones que hizo en 2015 cuando se encontraba en su mejor momento en Real Madrid.

"En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo ahí", afirmaba hace un largo tiempo a un medio norteamericano.

Ahora, en su presentación con Al Nassr, Cristiano manifestó que: "Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente".

- La frase de Cristiano que le recordaron en su fichaje en Al Nassr: