Abogado socio de Curicó Unido expuso las razones de la inminente desafiliación del club

Una noche tranquila parecía ser la de este martes en la Región del Maule, pero uno de sus más acérrimos hinchas, quien además es socio al dia de Curicó Unido, dijo lo contrario.

Alexis Moya, abogado laboral y deportivo de profesión, y con el deseo de exponer la realidad actual de la institución deportiva, puso en jaque la inminente desafiliación del elenco en el fútbol chileno.

La razones que expuso el abogado de Curicó que podrián repercutir en el fútbol en Chile

Moya Daza relató por escrito los detalles que complican a Curicó Unido, expresando que "respecto del 'caso Matías Cahais', en que tanto el SIFUP como la Unidad de Control Financiero de la ANFP presentaron denuncias producto del no pago de remuneración integra al jugador, resulta sumamente preocupante que, para poner término al litigio iniciado por el Sindicato de Futbolistas, el club reconozca en el acuerdo suscrito con este último 'el haber hecho una interpretación errónea de las cláusulas del contrato del jugador' y en base a ello, además, haya pactado un pago equivalente a las remuneraciones que no habrían sido pagadas".

Sobre el mismo hilo conductor, Moya Daza dio a conocer una situación que incluso es mas compleja que el tema ligado a Matías Cahais.

"Resulta más preocupante todavia, el hecho de que el club Unión San Felipe denuncie a Curicó Unido por la no declaración de deudas de cuotas de finiquitos del cuerpo técnico integrado por Damián Muñoz, Patricio Peralta, Rodrigo Cofré, entre otros, suscritos en el año 2023, en donde la existencia de dichas deudas no es lo relevante, sino el cumplimiento de la declaración voluntaria que debía efectuar el club por reglamento, en los plazos estipulados para ello. De ahí que, si no se hizo, dicho error resultaría insubsanable", añadió.

A los socios de Curicó Unido e hinchas pic.twitter.com/6fh9PebySc — Alexis Moya Daza (@_alexitico_) July 16, 2024

Las reacciones y repercusiones de las razones expuestas serán claves en las próximas horas

"Todo lo que comento lo hago con conocimiento de causa, en circunstancias que me especializo en derecho deportivo y, por tanto, litigo ante los tribunales deportivos de la ANFP. Esperando que la presente comunicación pueda aportar a la opinión pública y a un mayor conocimiento de los socios de Curicó Unido respecto a la realidad institucional que atravesamos", cerró la misiva.

Luego de esta carta, publicada por el abogado, el club en cuestión no ha emitido respuesta alguna. Sin embargo, de seguro generará repercusiones en las próximas horas, claves para definir el futuro de Curicó Unido en el fútbol profesional.