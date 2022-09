David Beckham se despidió de la Reina Isabel II después de hacer fila más de 12 horas

David Beckham, leyenda de la selección de Inglaterra, pudo despedirse este viernes de la Reina Isabel II, después de haber hecho fila más de 12 horas para poder ingresar en su capilla ardiente, en el Westminster Hall de Londres.

Bechkam, ex jugador de Manchester United, Real Madrid y AC Milan, entre otros clubes, se unió a miles de personas cerca de las 2 de la madrugada y esperó pacientemente su turno para dar un último homenaje a la monarca, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años.

David Beckham OBE has joined the queue to see Queen Elizabeth II Lying-in-State.



Like everybody else, he will have to wait in line for at least 14 hours and will not enter Westminster Hall until tomorrow morning.



