Raúl Estévez se ilusiona con un regreso al fútbol en Deportes Concepción

El futbolista argentino Raúl Estévez, de 42 años, se ilusiona con la opción de volver a la actividad profesional, de la que se apartó tras su paso por Barracas Central el 2015, luego del encuentro que tuvo con el técnico de Deportes Concepción, Esteban González, en Argentina.

"Tenemos una relación de amistad muy linda con el 'Chino', me contó lo que está viviendo en Concepción, quieren hacer historia. Hablamos sobre lo que quiere para el club y me gustó mucho", dijo el "Pipa" a La Cuarta.

El matutino le consultó si es que está en condiciones de regresar al fútbol y afirmó que "claro. Estoy en mi peso, sigo en la forma física de siempre, me cuido un montón, estuve jugando un torneo de veteranos y me siento vigente. Veremos si sale alguna opción, porque me gustaría ayudar al 'Chino', somos bien amigos".

"Para mí volver a Chile siempre ha sido una opción, es más, me gustaría vivir ahí. Guardo el mejor recuerdo de los hinchas de Unión y la U, quiero montón el país. Ahora si vuelvo a jugar o dirigir es cosa de tiempo. Quiero ver si se da alguna opción", complementó.

Luego, aclaró que "si el 'Chino' me necesita estaré a su disposición".

Estévez jugó en Universidad de Chile y Unión Española entre los años 2008 y 2011. Luego se fue a Boca Unidos y terminó su carrera en Barracas Central, el 2015.