Las duras confesiones de Paul Pogba en medio de su sanción por dopaje

El futbolista francés Paul Pogba entregó unas duras confesiones en medio de la sanción de dopaje que cumple por ingerir una sustancia prohibida

“Se terminó, Paul Pogba no existe más", afirmó en primera persona el campeón mundial francés en una entrevista en la que aludió al final de su carrera profesional en virtud de la sanción por doping que cumple hasta 2027.

🤯🗣️#Pogba in un intervista: "Sono finito. Sono come morto. Paul Pogba non esiste più. Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita e la mia passione. Ora mi sento come se avessi perso me stesso" pic.twitter.com/Bq0CPjjHvJ — X l' Assist (@Xlassist_) June 25, 2024

En una video-entrevista con la red social "hietip.sports", parte de la cual publica el diario The Guardian Nigeria, Pogba afirmó: "Ya no soy el que fui. El fútbol era mi vida, mi pasión y ahora me siento perdido".

"Todo lo que construí a lo largo de mi carrera profesional, me lo han quitado", afirmó Pogba, de 31 años y sancionado tras resultar positivo en un control al que se lo sometió tras el partido que Juventus disputó con Udinese en agosto de 2023 por la primera fecha del pasado campeonato italiano.

El francés, que alzó la Copa del Mundo en Rusia en 2018 y supo jugar también en Manchester United, adujo en su momento que ingirió la sustancia prohibida de modo accidental, pero el Tribunal Antidoping de Italia lo suspendió de todos modos por cuatro años a fines de febrero de este año.