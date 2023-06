Roberto Rojas: Berizzo no puede exponer a Claudio Bravo de la forma en que lo hizo

La ausencia de Claudio Bravo con la Roja en esta fecha FIFA de junio dio bastante de qué hablar, y en esa línea es que un exseleccionado nacional salió en defensa del arquero y criticó la postura del técnico Eduardo Berizzo.

Roberto Rojas manifestó su parecer por la decisión del DT de Chile respecto a la situación con el jugador de Betis, que priorizó sus vacaciones tras el término de la temporada por sobre venir a disputar los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Por esto, es que el "Cóndor" comentó en diálogo con La Tercera que: "Yo confío en la palabra de Claudio. Lo conozco y por eso le creo. Es el técnico de la selección el que debe aclarar esta situación. Lo que tengo muy claro es que no puede exponer a Claudio de la forma en que lo está haciendo. No corresponde".

"Es justo que Claudio descanse, como cualquier persona que se toma vacaciones con su familia. Mi pregunta es otra: ¿Qué quiere saber Berizzo de Claudio Bravo? Lo he dicho otras veces: no tiene nada que demostrarle a nadie. Todos sabemos quién es", expresó.

Del mismo modo, el otrora portero señaló que: "Incluso me parece mejor que no esté para estos partidos. A Berizzo le sirve que no haya venido, porque puede buscar alternativas para el puesto. Hacer jugar a los arqueros que lo necesitan a modo de que sumen experiencia. Con Claudio acá, el que tenía que jugar era él. No estoy de acuerdo con Berizzo al exponer a Bravo".