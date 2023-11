Agente de Erling Haaland cree que el noruego será el "hombre de los 1.000 millones de euros"

Rafaela Pimienta, agente del delantero noruego Erling Haaland, cree que el goleador escandinavo puede ser el primer futbolista que mueva más de 1.000 millones de euros durante su carrera deportiva.

"No digo que un fichaje pueda alcanzar esa cifra. Me refiero a todo el paquete que generas durante tu carrera. Hoy en día se puede jugar hasta los 35, piensa en el salario, en el precio del fichaje, los ingresos por televisiones, patrocinadores, venta de entradas, camisetas... Con un jugador como Erling se puede llegar a los 1.000 millones", dijo Pimienta en una entrevista con The Guardian.

"En el metaverso, por ejemplo, puedo vender un token digital de Haaland por 2.000 euros a 100 millones de personas en India, China, Brasil, México... Quizás lleguemos a un punto en el que podamos ver el fútbol con unas gafas virtuales y despierte las mismas emociones que si estuviera ahí", añadió.

"Así que podremos vivir la misma experiencia, no solo para las televisiones, sino para la gente que nunca se pueda permitir ir al Santiago Bernabéu o al Etihad. Así que cuando hablo de 1.000 millones, estoy usando muchos multiplicadores que van más allá de los habituales", expresó.

Sobre el precio de los fichajes, Pimienta contó que en su día, cuando negociaron el pase de Paul Pogba de Juventus de Turín a Manchester United, quisieron que los ingleses pagaran una libra más de lo que pagó el Real Madrid.