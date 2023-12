Haaland fue baja de última hora en Manchester City ante Luton Town por lesión

Erling Haaland, delantero de Manchester City, fue baja de última hora de la convocatoria para enfrentarse a Luton Town este domingo por "una reacción de estrés en su pie".

Así lo confirmó este domingo Pep Guardiola,

