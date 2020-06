El fútbol chileno regresa con el Campeonato ePrimera

Este martes 9 de junio arranca el Campeonato ePrimera, primer torneo oficial virtual de la ANFP, con la participación de 16 equipos del fútbol chileno.

El certamen se realizará en la plataforma EA SPORTS FIFA 20 con la consola Play Station 4 y se efectuará en la modalidad de todos contra todos en 30 fechas.

Luego se jugarán play-offs con los ocho primeros clasificados: primero vs octavo, segundo vs séptimo, tercero vs sexto y cuarto vs quinto. Tras las semifinales se jugará una final al mejor de tres partidos.

Los clubes participantes serán: Audax Italiano, Antofagasta, Cobresal, Coquimbo, Curicó, Everton, Huachipato, Iquique, La Serena, O'Higgins, Palestino, Santiago Wanderers, UniónEspañola, Unión La Calera, Universidad de Concepción y Universidad Católica.

Los partidos serán transmitidos a través de la señal 619 y 1619 de DIRECTV, los días miércoles y jueves a las 21:15 horas, como también por la plataforma Twitch los martes, miércoles, jueves y viernes.