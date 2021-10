Erling Haaland se indignó por su "baja" valoración en el FIFA 22

El delantero de Borussia Dortmund Erling Haaland se mostró irritado por su valoración en el videojuego FIFA 22, al enterarse que su nota es menor de las que tienen arietes como Kylian Mbappé o Robert Lewandowski.

Esto ocurrió cuando su compañero, el inglés Jude Bellingham, le dio a conocer que su carta en el sofwtare es de 88, cuatro puntos superior a la de su versión anterior, el FIFA 21, donde tuvo 84.

Mientras supo esto, el noruego se mostró satisfecho y señaló que "no está mal", pero Bellingham le contó que Mbappé y Lewandowski tienen cartas de 91, lo que molestó al joven futbolista.

"Sin comentarios", señaló Haaland, para luego indicar que a su juicio le gustaría tener ritmo y físico al menos con una valoración de 90.

Haaland after seeing his card 🗣: ‘Not bad, yeah’



Bellingham 🗣: ‘Mbappe and Lewandowski are higher’



Haaland: 😳😳😳https://t.co/hKrR5Lv11q