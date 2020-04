FIFA 20 para futbolistas chilenos: Este lunes son los cuartos de final

Luego de arrancar con gran éxito de espectadores, este lunes sigue el torneo FIFA 20 para jugadores profesionales chilenos, quienes, usando a su equipo en el popular videojuego se enfrentarán en los cuartos de final del certamen impulsado por el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa en España, Maks Cárdenas.

Los partidos serán ida y vuelta y se jugarán desde las 15:30 horas y tú podrás seguirlo en las redes sociales de AlAireLibre.cl y en un minuto a minuto, con todas las incidencias de los partidos.

Revisa las llaves de cuartos de final del torneo FIFA 20:

- Universidad Católica (Gonzalo Tapia) vs. O'Higgins (Matías Fracchia)

- Universidad de Concepción (Martín Lara) vs. Cobresal (Pablo Cárdenas)

- Huachipato (Yerko Urra) vs. Palestino (Nicolás Díaz)

- Universidad de Chile (Camilo Moya) vs. Unión Española (Carlos Palacios)