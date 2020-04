Matías Fracchia y las semifinales del torneo eSports: Estoy soñando con llegar a la final

El zaguero Matías Fracchia, representante de O'Higgins en el torneo eSports de la ANFP, se mostró optimista de cara al duelo ante Curicó Unido por las semifinales del certamen.

El defensor afirmó sobre esto que "por ahora estoy soñando con llegar a la final y después vamos a soñar en salir campeón".

"El nivel del campeonato está parejo (...) me entretiene y también me lo tomo con mucha seriedad porque la verdad no me gusta perder, no importa que sea Play o lo que sea", apuntó.

En relación a su experiencia con los videojuegos, Fracchia dijo que "había jugado PES antes, pero hace rato que ya jugaba. Ahora estoy entrenando bastante, unas tres o cuatro horas al día para el torneo".

"Representar a O'Higgins es un honor, no importa que sea un torneo de Play. Llevo poco tiempo acá pero le tengo mucho cariño al equipo", aseveró.

El partido de O'Higgins y Curicó Unido está programado para el sábado 2 de abril a las 20:15 horas (00:15 GMT), mientras que la otra llave la animarán Cobresal y Coquimbo Unido el viernes 1 a la misma hora.