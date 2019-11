Esteban Paredes: No quiero que se reanude el fútbol, primero está el país

Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, volvió a manifestar su apoyo a las protestas contra la desigualdad y afirmó que no quiere la reanudación del fútbol chileno, porque "primero está el país y el pueblo que necesita".

"En mi caso, no quiero que se reanude el fútbol. Por ahí el Gobierno y a lo mejor la ANFP quiere retomar el fútbol para calmar un poco a la gente, pero no estamos de acuerdo en ese sentido. Es complejo el tema, no sabemos lo que va a suceder. Primero está nuestro país y el pueblo que necesita, así que no sé cuándo se va a retomar", declaró el delantero.

Respecto a cómo viven el movimiento social en el club, el máximo goleador del fútbol chileno sostuvo que "conversamos acá y creemos que el fútbol está en segundo plano".

"Estamos luchando por cosas mayores, tenemos que arreglarnos como país primero. Tener claridad del Gobierno para que le de tranquilidad a la gente, que lo necesita", agregó.

Además, Paredes comentó que está en permanente diálogo con el Sifup y los capitanes de los otros equipos, e hizo una invitación "a conversar esa situación que es difícil. Nosotros siempre estaremos con la gente, porque los futbolistas venimos de familias que también están sufriendo".

Por último, también apuntó a la incertidumbre sobre la celebración de la final de la Copa Libertadores el 23 de noviembre en el Estadio Nacional.

"Hay mucha inseguridad. No sé qué va a ocurrir cuando se juegue la final. Está sucediendo algo muy importante en nuestro país y creo que primero está eso y después ver si se puede jugar la Copa Libertadores", cerró.