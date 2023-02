Arquero de Sevilla redujo a un hincha tras sufrir una agresión en el duelo ante PSV

El serbio Marko Dmitrovic, arquero de Sevilla, sufrió una agresión por parte de un hincha este jueves en los minutos finales del partido ante PSV en la Europa League, aunque fue el agresor quien terminó más perjudicado por su temararia acción.

Menos mal que era Dmitrovic pic.twitter.com/VPv9k59oGN — Roberto Arrocha (@RarrochaR) February 23, 2023

El espectador entró al terreno de juego en Eindhoven en los minutos finales y le lanzó un golpe a Dmitrovic en el rostro, pero el arquero de los andaluces no dudó y redujo de inmediato al sujeto, hasta que llegó la seguridad para sacarlo de la cancha.

¡SE VA A ARREPENTIR! Un hincha de PSV se metió en el campo para agredir al arquero de Sevilla Dmitrovic, pero el serbio lo redujo y la seguridad se lo llevó.



🎥 @AFQ_29 pic.twitter.com/UivxXul2Oa — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2023

Tras el incidente, el árbitro consultó a Dmitrovic si estaba en condiciones para continuar y el arquero afirmó sin problemas, por lo que el juego sólo se detuvo un minuto.

Tras el partido, que terminó con clasificación de Sevilla, Dmitrovic afirmó que se quedó con "ganas de pegarle" al aficionado.

"Me rozó un poco la nariz y la verdad es que tenía ganas de pegarle, pero no es bonito...si quiere pelea, que sea en un deporte como el boxeo. El fútbol no merece esas cosas, pero siempre hay algún aficionado borracho o un idiota que salta, espero que le castiguen o cualquier otro", sentenció.