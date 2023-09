Arturo Vidal elogió la gran actuación de Claudio Bravo en Europa League: Más no puede hacer

El volante nacional Arturo Vidal dedicó palabras de elogio a la gran actuación que tuvo el portero chileno Claudio Bravo a pesar de la caída 1-0 que sufrió Real Betis en su visita a Rangers de Escocia, por la Europa League.

El jugador de Atlético Paranaense, quien está en recuperación en nuestro país, realizó una transmisión por streaming y comentó el duelo entre el equipo escocés y es el español, apuntando principalmente al jugador Rabbi Matondo, que intentó en varias oportunidades vulnerar al golero formado en Colo Colo.

"Matondo, te dijimos, ¿qué estás haciendo'. Pegándole al arco de nuevo. Lo que pasa es que yo creo que éste nunca ha visto fútbol. No sabe quién está al arco", dijo Vidal.

"Es verdad, hay jugadores a los que no les importa, se preocupan de ellos no más. Pero tienes que estudiar un poquito. Si yo tengo a Claudio en el arco rival no le voy a pegar de todos lados, a Claudio tienes que rematarle cuando estás bien parado", expresó.

En la acción en que Abdallah Sima marcó el único gol del cotejo, y que tuvo antes una intervención de Bravo, Vidal sostuvo "mira la atajada que hizo Claudio. Ya más no puede hacer. Betis: ayuden a Claudio. A un metro le mandaron el pelotazo y Bravo atento".

"Mira lo que para... Y Claudio seguía en el piso ahí. No es que le llegaron mucho al arco o Claudio atajó mucho. Ésta es la segunda que creo que toca, pero fue buenísima", completó.