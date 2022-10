Bravo y el empate ante Roma: Estoy disfrutando al máximo y aprovechando las oportunidades

El chileno Claudio Bravo, arquero de Real Betis, habló tras el empate ante Roma en la Europa League y se refirió a su rol en el equipo, señalando que está disfrutando cada vez la oportunidad que tiene de estar en la cancha.

"Estoy tranquilo, disfrutando esto al máximo y aprovechando las oportunidades. Si me toca jugar, bien, y si no, estaré acá apoyando a mis compañeros. Yo ya soy un jugador grande y sé cuándo tengo que estar y cuándo no. Me gusta mucho jugar y cuando lo hago soy muy feliz", precisó Bravo, quien es titular en el torneo continental, pero suplente en la liga local.

Respecto al choque con los romanos en Sevilla, Bravo elogió el planteamiento del técnico Manuel Pellegrini.

"Nunca especulamos como equipo, ni tampoco renunciamos al arco contrario. Tenemos que seguir con la misma personalidad, no importa el rival que tengamos al frente", aseguró.

Por último, Bravo se mostró esperanzado en que los andaluces mantengan el nivel competitivo y sean capaces de pelear de igual a igual en todos los torneos que disputen.

"Vamos paso a paso, tenemos que ir analizando partido a partido como una final. Esto nos tiene muy ilusionados en dos frentes competitivos, estamos bien en ambos. Mañana hay que volver a trabajar y ver lo que viene en La Liga", sentenció.