Duelo entre Liverpool y Atalanta llama la atención en los cuartos de final de Europa League

Los duelos entre Liverpool y Atalanta, y de Bayer Leverkusen ante West Ham se presentan como los más destacados de los cuartos de final de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en Casa del Fútbol en Nyon (Suiza).

Además, AC Milan se verá las caras AS Roma. Mientras que Benfica chocará ante Olympique de Marsella.

En tanto, en la Liga Conferencia, Club Brujas buscará las semifinales ante PAOK; Olympiacos jugará ante Fenerbahce, y Aston Villa se encontrará con Lille.

Por último, Viktoria Plzen deberá medirse ante Fiorentina.

