"Eres un payaso": Contundente respuesta de Aubameyang a CEO de Dortmund se volvió viral

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang abandonó Borussia Dortmund luego de cinco temporadas para firmar por Arsenal, escuadra donde rápidamente se convirtió en estrella debido a su notable rendimiento frente a las redes.

A pesar del gran momento que vive el delantero, su mala salida del cuadro aurinegro le costó detractores, entre ellos su ex jefe, Hans-Joachim Watzke.

El CEO de Borussia Dortmund abordó el choque entre Arsenal y Lieja por la Europa League y comentó que Aubameyang debe vivir en un constante dilema, porque debe sentirse contento al ganar mucho dinero con los "Gunners", aunque sin disputar la máxima competencia del Viejo Continente.

"Aubameyang, que juega muy bien en Arsenal, probablemente estará feliz cuando mire su cuenta bancaria, pero los miércoles estará triste por tener que ver la Champions league en televisión", dijo Watzke al medio Süddeutsche Zeitung.

El dardo le cayó pésimo a Aubameyang. El jugador escribió un contundente mensaje en redes sociales, con el cual buscó dejar en evidencia a Watzke. La publicación, realizada esta jornada, se volvió viral, al superar los más de 100 mil "me gusta".

"Lo mejor para ti es que no hable de porqué me fui del Dortmund Mr. Watzke, eres un payaso. Recuerdo cuando dijo que nunca vendería a Ousmane -Démbéle- y cuando vio más de 100 millones fue el primero en coger el dinero. No hable de dinero, por favor!!! Déjame en paz" , apuntó el atacante.

Borussia Dortmund vendió por 63,75 millones de euros a Aubameyang a Arsenal a inicios del 2018.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽