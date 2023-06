José Luis Mendilibar: Para el momento en el que llegué a Sevilla la Europa League no está mal

Luego de conquistar la Europa League, el entrenador de Sevilla José Luis Mendilibar resaltó la relevancia de haber ganado el título de campeón por el contexto en el que arribó al club, donde el equipo se encontraba peleando cerca de los puestos de descenso de la liga española.

El experimentado DT comentó tras la final ganada a AS Roma en Budapest que: "Para un entrenador que le tocó llegar en el momento que a mí a Sevilla no está mal ganar la Europa League. Quiero agradecer a los jugadores, al club por traerme y a la hinchada".

"Estoy un poco contento por mí, pero sobre todo por los jugadores, que lo estaban pasando mal. Les decía que eran buenos y lo han confirmado hoy", añadió.

Respecto a su futuro en la escuadra andaluz, Mendilibar señaló que: "No sé si renovaremos o no, pero tampoco me importa. Si no sigo, lo que seguro que dejaré son amigos. Vamos a disfrutar y el lunes hablaremos. Todos sabemos lo que queremos".