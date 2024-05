Olympique de Marsella y Atalanta: Todo se define en la revancha

En el papel el duelo del Olympique de Marsella y Atalanta por las semifinales de la Europa League emergía parejo, por lo que en el Velodrome se vería si alguna escuadra sacaba ventaja para inscribirse en la final del 22 de mayo en el San Mamés.

Atalanta, haciendo sentir por qué eliminó al Liverpool y les ganó de visitante, no se amilanó por su condición de forastero y a los once minutos puso el 1-0 gracias a una jugada colectiva que partió de su propio arco y que un pase diagonal Teun Koopmeiners dejo solo frente a portería a Gianluca Scamacca que derrotó sin complicaciones a Pau López.

El Marsella fue con todo en busca de la paridad, misma que logró rápidamente a los 20’. Un tiro de esquina desde la derecha y una sucesión de pases encontró a Chancel Mbemba en posición libre de tiro, y desde fuera del área remató ajustadamente. El balón dio en el poste derecho de Juan Musso y traspaso lentamente la línea de sentencia para decretar el 1-1.

En la segunda fracción no volvieron a tener la misma claridad frente a la meta contraria y, aun cuando la hinchada empujaba al exequipo de Alexis Sanchez, finalmente el marcador igualado trasladó el suspenso para la revancha, donde se resolverá quién se inscribirá en la final.

La revancha entre Atalanta y Marsella se jugará el próximo jueves 9 de mayo en Bérgamo.

All to play for in the second-leg 🔜#UEL pic.twitter.com/77IyyYRWXr