Manchester United y Barcelona definen en partidazo el paso a octavos de la Europa League

Manchester United recibe a FC Barcelona este jueves en la vuelta de la ronda de play-offs en la Europa League, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en Old Trafford, en un duelo que definirá al clasificado para los octavos de final luego de que ambos igualasen 2-2 en el Camp Nou.

Los "Red Devils" viven un gran momento de la mano de Erik ten Hag, quien mantiene al cuadro inglés con una racha de ocho encuentros invicto. En su último cotejo, triunfaron en casa 3-0 ante Leicester City por la Premier League.

No obstante, FC Barcelona no se queda atrás con Xavi en las labores técnicas. El conjunto "Blaugrana" ha ganado en sus últimos once partidos jugando como visitante y no cae hace 18 duelos en todas las competiciones. Su última victoria fue de 2-0 haciendo de local frente a Cádiz por la liga española.

El encargado de administrar justicia en el "Teatro de los sueños" será el árbitro francés Clement Turpin.

