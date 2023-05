Mourinho y la presencia de Dybala en la final de la Europa League: Está para 20 ó 30 minutos

El director técnico de AS Roma, José Mourinho, dio a conocer la consideración que tendrá Paulo Dybala en la final de la Europa League contra Sevilla, luego de que el argentino arrastrara problemas físicos.

"Mou" dijo en conferencia de prensa en Budapest, Hungría, que Dybala "está para 20 o 30 minutos", producto de una lesión de tobillo que lo ha complicado en las últimas semanas.

Por otra parte, "The Special One" palpitó el compromiso, refiriéndose a las declaraciones de su colega sevillano, José Luis Mendilibar, quien señaló que su escuadra es favorita por historia (ha ganado seis veces ese título).

"Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso. La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar. Estamos en esta final porque lo hemos merecido. No tenemos la historia o la experiencia de otros. No es algo corriente estar en una final europea, aunque nosotros tuvimos una el año pasado. Es histórico".

Finalmente, Mourinho evitó hablar de una posible llegada a Paris Saint-Germain: "Hablé con los capitanes y saben lo que pienso, pero ahora en lo único que me enfoco es en la final. No tengo contacto con otros clubes".

La definición de la Europa League será este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT).