Napoli cree en la remontada sobre Arsenal, que tiene pie y medio en semis de la Europa League

Este jueves en el Estadio San Paolo se define uno de los cupos a las semifinales de la Europa League. Napoli, en desventaja de dos goles en la serie, intentará rendir en casa frente al encumbrado Arsenal.

Aprovechando de gran forma su localía en la ida, los "Gunners" exhibieron un gran rendimiento ofensivo desde el arranque en el Emirates Stadium, generando bastantes chances de peligro en el área rival que se terminaron validando con la diana de Ramsey y el autogol de Koulibaly.

Por esa importante ventaja la ilusión en Arsenal crece. Pretende un trofeo del que carece en su historial y que tuvo cerca en el año 2000, cuando perdió la final contra Galatasaray.

En el lado contrario, las esperanzas del conjunto de Carlo Ancelotti de completar una buena temporada pasan por el torneo continental. El cuadro napolitano necesita un milagro en San Paolo para seguir en una competición que ya ganó en 1989.

Napoli viene de un contundente 3-1 en calidad de forastero frente a Chievo Verona, victoria que lo afirmó como sublíder en la Liga Italiana, mientras que el cuadro inglés triunfó por la mínima, también como visita, frente a Watford en su encuentro por la Premier League.

El compromiso entre londinenses y napolitanos se jugará desde las 15:00 horas (19:00 GMT) y podrás seguirlo en detalle través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Cabe señalar que el ganador de este partido se enfrentará a Valencia o Villareal, que definen su llave de forma paralela en Mestalla.

Agenda de revanchas en cuartos de final de la Europa League

Jueves 18 de abril

Napoli vs. Arsenal, 15:00 horas.

Chelsea vs. Slavia Praga, 15:00 horas.

Eintracht Frankurt vs. Benfica, 15:00 horas.

Valencia vs. Villarreal, 15:00 horas.