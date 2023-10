Pellegrini y victoria ante Sparta Praga: Da seguridad en lo que estamos haciendo

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, valoró el triunfo sobre Sparta Praga en la Europa League y afirmó que les da "seguridad" sobre el trabajo que están haciendo en el equipo.

"Hago un balance positivo, no sólo por el triunfo, que siempre es importante y más después del resultado en Glasgow, sino que también supimos corregir los errores que tuvimos en el primer tiempo. No siempre se puede jugar 90 minutos bien. Lo más importante es saber corregirlo y el segundo tiempo me dejo conforme", explicó en conferencia de prensa.

Posteriormente, agregó que "la victoria da seguridad en lo que estamos haciendo. Ya dije que no era grave tras algún mal resultado, el equipo busca ser protagonista. Ahora sería importante conseguir en Vitoria descontar puntos con la zona europea".

Finalmente, advirtió la "igualdad del grupo", ya que los cuatro equipos, Betis, Rangers, Aris Limassol y Sparta Praga están igualados con tres puntos en la segunda fecha.

El próximo partido de Betis será en La Liga de España, este domingo ante Alavés a las 13:30 horas (16:30 GMT); en la Europa League, será ante Aris Limassol, el 9 de noviembre.