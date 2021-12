Real Betis se enfrentará a Zenit St. Petersburgo en la Liga de Europa

Real Betis, de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, se encontrará con Zenit St. Petersburgo, vigente campeón ruso, en la primera ronda de la fase eliminatoria.

El elenco sevillano viene de terminar segundo en el Grupo G resultado que lo obliga a jugar esta etapa para ingresar a los octavos de final del certamen.

Los rusos, en tanto, fueron terceros en la fase grupal de la Liga de Campeones.

En tanto, Bayer Leverkusen, de Charles Aránguiz, y AS Monaco, de Guillermo Maripán esperan rival por haber ganado sus respectivos grupos.

En otro cruce destacado de esta instancia, FC Barcelona se verá las caras ante Napoli.

La ida de esta llave se jugará el 17 de febrero y la revancha, el 24.

Estos son los emparejamientos del torneo





Knockout round play-off draw ✅



pic.twitter.com/J7q7sJDiCs