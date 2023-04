Wojciech Szczesny tras susto en la Europa League: Sentí miedo, nunca me había pasado

El polaco Wojciech Szczesny, arquero de Juventus, tranquilizó a los fanáticos tras el problema de salud que generó preocupación durante el partido con Sporting de Lisboa en la Europa League.

Después del partido, en diálogo con Sky Sports, Szczesny contó que "estaba asustado, nunca me había pasado, también me costaba respirar y realmente me preocupé. Pero me hice los controles y todo está bien".

Szczesny había desatado las alarmas al final del primer tiempo, ya que sintió malestar en el pecho y mareos, e incluso salió llorando del terreno de juego.

Finalmente, el polaco elogió a Mattia Perin, quien ingresó en su lugar y respondió con creces en la victoria sobre Sporting de Lisboa.

"Lo felicito, es un chico con un corazón de oro y nos llevamos muy bien", sentenció.