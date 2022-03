Xavi y duelo frente a Galatasaray de Pulgar por Europa League: Es una final, no podemos fallar

Tras el empate 0-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League contra Galatasaray del chileno Erick Pulgar, el entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, afronta la vuelta en Turquía como "una final" en la que instó a sus jugadores a "salir con más intensidad" que en el duelo disputado en el Camp Nou.

"Es una final, no podemos fallar. La Europa League es una competición importante y tenemos que salir con más intensidad que en la ida. Esa primera parte en el Camp Nou no me gustó, aunque en la segunda estuvimos mejor y generamos más ocasiones", dijo en conferencia de prensa.

"Si entendemos bien cómo atacar, tenemos muchas opciones de ganar", insistió el técnico, quien añadió que sus jugadores están con "ilusión, motivación y ganas de pasar a los cuartos de final" del segundo torneo a nivel de clubes más importante de Europa.

Galatasaray de Erick Pulgar recibe este jueves a las 14:45 horas (17:45 GMT) a FC Barcelona por la vuelta de los octavos de final de Europa League.