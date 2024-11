El club internacional copero que vuelve a la carga por Nacho González

A sus 34 años, la carrera de Ignacio González sigue en pleno ascenso y ante eso un club internacional copero volvió a la carga por el arquero de Everton.

Desde su parcela ubicada en Olmué, Nacho González habló en exclusiva con Al Aire Libre, ocasión en la que hizo un balance de su temporada en el Campeonato Nacional en medio del interés que lo podría ubicar en el fútbol extranjero por primera vez en su larga carrera.

El balance de Nacho González tras su gran temporada

"En lo colectivo terminamos el año con uno de los objetivos que nos pusimos que es clasificar a una copa internacional. Me siento contento en lo individual, ya que me destacaron con una de las mejores atajadas de la temporada y fui elegido uno de los mejores arqueros del año", comenzó diciendo a Al Aire Libre el experimentado portero.

También agradeció el cariño de los viñamarinos y viñamarinas que lo "atajan" en la calle para expresarle su aprecio. "Soy de Viña, mi familia es de acá y en mis etapas en el lugar de donde soy he logrado disfrutar de los hinchas, eso es bonito. En las distintas etapas de mi carrera como Colo Colo, Palestino y Antofagasta he pasado buenos momentos, a pesar de que cada una es distinta y me llevo bien con la gente, lo que es importante".

González recibió una oferta del club más grande de Bolivia

Con el balance en la mano, supimos del interés que mantiene Bolívar desde 2021 por el golero, quienes esperan concretar el tercer intento por adquirirlo, ya que en 2022 también ofertaron por su pase.

Actualmente, el arquero de Bolívar es el internacional boliviano Carlos Lampe, quien también militó en el fútbol chileno y desde la banca que dirige Flavio Robatto la experiencia es un factor clave para nutrir su plantilla.

González tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Everton de Viña del Mar y la próxima temporada está considerado para disputar la Copa Sudameircana, pero el elenco altiplánico tiene la primera opción de acceder a la Copa Libertadores 2025 al ser primero en la tabla local, por lo que su destino podría ponerlo en frente de su primera experiencia internacional.