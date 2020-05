Entrenador de Everton: Johnny Herrera es un líder positivo

El director técnico de Everton, Javier Torrente, elogió al portero de su equipo Johnny Herrera y la catalogó como un "líder positivo" dentro del vestuario, algo que según el estratega también lo reconocen los demás compañeros.

Torrente señaló en conversación con La Tercera que "Johnny Herrera tiene muy buena relación con sus compañeros y el cuerpo técnico. Lo considero un líder positivo. Se le reconoce esa jerarquía propia".

Además, el DT se refirió al caso de coronavirus que se registró hace algunas semanas en su plantel: "En nuestro caso, el que tuvo problemas de contagio lo tuvo en Santiago. Había salido a hacer ciertas actividades en sus vacaciones que, evidentemente, lo llevaron a este problema. Otros futbolistas también estuvieron en Santiago, pero mantuvieron el aislamiento y no tuvieron problemas. Y todos los que estaban acá en Viña, tampoco".

"El regreso a los entrenamientos lo haremos en el momento en que nos autoricen y con las medidas y protocolos que consideren la federación", agregó.

Junto con esto, se refirió a la rebaja salarial de los futbolistas: "Fue una propuesta de los jugadores. La realidad es que el mundo está en una crisis económica debido a la baja de la actividad. Todos los ingresos que entraban por venta de entradas, de camisetas, el shopping. Hubo una baja en los ingresos que el club tenía planificado para afrontar el año".

Sobre la posibilidad de que regrese el fútbol chileno, Torrente dijo que "hemos visto la liga alemana, donde se dio muy poco tiempo de preparación, volvieron a competir rápidamente y en los primeros cuatro partidos hubo ocho lesionados. También escuchamos números en que la cuarentena había dado valores de una pérdida física de un 40 por ciento".

"Probablemente a la vuelta se vea un fútbol más lento. Y también, si se aprueba esto de los cinco cambios, va a haber más posibilidades de refrescar el equipo cuando los jugadores estén cansados. Probablemente haya más partidos entre semana para llegar a fin de año a cumplir con el torneo. Me parece una medida positiva que haya más cambios y se convoque 22 o 23 jugadores", añadió.

"A mí no me gusta jugar sin público, pero el regreso a las grandes aglomeraciones no va a estar aprobado hasta el año que viene ¿Qué hacemos, no jugamos hasta el año que viene? Queda el torneo por la mitad, no se sabe quién juega la Libertadores el año que viene", cerró.